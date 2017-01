"Anna dai capelli rossi", il cartone animato diventerà una serie tv

Il romanzo, noto anche come "Anna dei tetti verdi" (dal titolo originale "Anne of Green Gables"), ebbe ben sette successori in cui la scrittrice canadese continuò la storia della protagonista Anne Shirley.



Scritta da Moira Walley-Beckett ("Breaking Bad", "Pan Am"), la serie racconterà della giovane ragazza dai capelli rossi che, dopo un'infanzia vissuta in orfanotrofio, viene mandata per sbaglio a vivere a casa di una signora sola e di suo fratello.



Il cartone animato, prodotto dalla Nippon Animation per un totale di 50 episodi, fu trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1979. In Italia arrivò nel 1980.