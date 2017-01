Hugh Laurie rimette il "camice", sarà di nuovo un medico in tv

Hugh Laurie tornerà a vestire di nuovo i panni di un dottore in tv. L'attore, amatissimo dal pubblico italiano grazie al personaggio del Dottor House , vestirà camice e stetoscopio nella serie intitolata "Chance". Prodotta dal servizio streaming Hulu , ruoterà intorno al neuropsichiatra forense Eldon Chance e alla sua relazione con una femme fatale che soffre di disturbo di personalità multipla.

Per la serie drammatica sono già state messe in produzione due stagioni, per un totale di 20 episodi. La produzione promette di portarla sugli schermi entro la fine dell'anno.