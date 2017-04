"Amici", Mediaset querela Morgan per le sue parole sul talent

Finisce in tribunale lo sfogo di Morgan contro "Amici" e Maria De Filippi dopo lo scontro che si è consumato durante il talent e che ha portato all'esclusione del coach della squadra dei Bianchi. Mediaset ha deciso di dare mandato ai suoi legali per agire nei confronti di Marco Castoldi, "per le gravi affermazioni diffamatorie rilasciate contro la Società negli ultimi giorni", come comunicato in una nota.