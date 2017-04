12 aprile 2017 17:34 "Amici", Morgan dopo lʼabbandono: "Sono stato offeso e trattato male" Lʼartista dice di non aver avuto dissapori con i ragazzi, che però replicano: "Non cʼera mai, vogliamo qualcuno che sia presente"

Dopo il turbolento addio ad "Amici", Morgan ha voluto dire la sua attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, in cui non nasconde tutta la sua amarezza. "Voglio dire che sono stato offeso e trattato male, tutto qui" ha esordito. "Ho offerto loro molte proposte, molto impegno, molta passione e molta professionalità ma mi hanno linciato. Un ambiente dove avviene un linciaggio è normale? No, ovviamente".

"Il vero mio errore è stato credere che potessero essere genuinamente in grado di un risveglio, ma così non è stato e la mia ingenuità se la sono sbranata come han potuto. Vi ricordo che nonostante i loro disperati tentativi di massacrarmi, anche da fuori, nella gara rimango in vantaggio!!! Gli ho dato talmente tante assegnazioni e materiale che come canzoni possono vivere di rendita per qualche mese. Forza bianchi!" ha continuato.



L'artista ha poi negato di aver avuto divergenze con i propri allievi: "E' roba costruita, i ragazzi devono eseguire tutti i loro ordini peggio che militari. Io che so perché ci siamo guardati negli occhi e sussurrati 'sono con te' non vedo l'ora di riabbracciarli quando saranno fuori dall'incubo. Fossi nei loro panni me la farei addosso letteralmente".

Sarà una puntata imperdibile... potete scommetterci! #Amici16 Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 11 Apr 2017 alle ore 07:53 PDT