18 novembre 2014 "Amici 14", la scuola più famosa d'Italia riapre le porte tra novità e conferme Maria De Filippi conduce la quattordicesima edizione del talent show di Canale 5, Francesco Sarcina è la new entry tra i professori di canto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:35 - Sabato 22 novembre alle ore 14.10 riaprono le porte della scuola più famosa d'Italia. Il talent show "Amici", ideato e condotto da Maria De Filippi, è giunto alla quattordicesima edizione. Qualche novità nel cast. Tra i professori di canto Francesco Sarcina subentra a Klaus Bonoldi e va ad affiancare Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco e Grazia Di Michele. Per il Ballo confermati Alessandra Celentano, Kledi, Garrison e Veronica Peparini.

Si parla già del serale che dovrebbe partire a metà marzo sempre in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi in una intervista a La Repubblica ha rivelato di aver preso contatti con Roberto Saviano per includerlo nel programma perché racconti il talento. Pare anche che la giuria e i direttori artistici cambieranno totalmente. Mara Venier è stata invocata da più parti come nuovo volto della giuria ma la diretta interessata, attualmente impegnata a "Tu si que vales", ha smentito. Si fa più insistente, invece, il nome di Francesco Renga. Per adesso gli occhi sono su sabato quando Maria De Filippi ci svelerà i nuovi componenti della classi di canto, ballo, rap, dance crew e ballo latino-americano.