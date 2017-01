"A casa di Lucio": lo speciale di Canale 5 a tre anni dalla scomparsa di Dalla

A tre anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, Canale 5 rende omaggio al cantautore con "A casa di Lucio", uno speciale televisivo in onda lunedì 4 maggio in seconda serata. Gli amici del cantante si sono dati appuntamento nella sua storica abitazione di Via D'Azeglio a Bologna, per dare vita a una serata piena di ricordi, commozione e anche allegria.