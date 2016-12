2 marzo 2015 Lucio Dalla, tre giorni per non dimenticarlo: un film e la sua casa aperta agli artisti A tre anni dalla morte il ricordo del cantautore è ancora vivo: il 4 marzo esce nelle sale "Senza Lucio" mentre a Bologna la sua casa sarà aperta a vari artisti per le celebrazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

13:07 - Arriva nei cinema il 4 marzo, nello stesso giorno della sua nascita, "Senza Lucio", il documentario su Lucio Dalla. A tre anni dalla morte, avvenuta l'1 marzo del 2012, anche Bologna ha voluto ricordare il cantautore con una tre giorni di apertura straordinaria della sua casa in via D'Azeglio, nella sua dimensione di camera delle meraviglie.

A tre anni esatti dalla morte avvenuta in Svizzera, a Montreaux, il primo di marzo del 2012, Bologna ricorda Lucio Dalla. E come nel primo anniversario, quando piazza Maggiore si riempì di pubblico per i tanti amici venuti a ricordarlo sul palco, anche in questo 2015 saranno, da lunedì, gli artisti a rendergli omaggio con "A casa di Lucio": da Renzo Arbore a Walter Veltroni, da Samuele Bersani a Ornella Vanoni, da Gigi D'Alessio fino al ministro Dario Franceschini che sarà tra i primi a partecipare all'evento, accolto dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, che leggerà alcuni versi della canzone 'Emilia'.



Il film invece, presentato in anteprima mondiale all'ultimo Torino Film Festival, mette insieme la testimonianza di Marco Alemanno, la persona che più gli è stata vicina negli ultimi dieci anni di vita, con quelle di chi ha collaborato con il cantautore tra artisti, attori, critici e intellettuali. "Senza Lucio" sarà proiettato in 150 sale italiane.