Serie A, tutte le emozioni della 13° giornata

CROTONE - TORINO 0-2 Poche emozioni, pochi sussulti e molta sofferenza per il Torino contro il Crotone. Alla fine, però, la decide ancora una volta Andrea Belotti. Il Crotone si difende bene, gioca con grande intensità e và più volte vicino al gol del vantaggio, ma deve arrendersi sotto i colpi del Gallo, autore di una doppietta che lo fa volare al primo posto nella classifica marcatori, a quota 11 gol. Il Crotone resta ultimo in classifica a 5 punti dalla zona salvezza.

SAMP-SASSUOLO 3-2 Samp e Sassuolo si confermano imprevedibili e spettacolari. A Marassi finisce 3-2. E succede tutto nel secondo tempo. In dieci minuti arrivano le reti di Ricci e Ragusa, poi i blucerchiati si svegliano e rimontano. Prima è Quagliarella a firmare il 100mo gol in Serie A e ad accorciare le distanze. Poi Muriel firma una doppietta e condanna la squadra di Di Francesco.

JUVENTUS - PESCARA 3-0 Vittoria sul velluto per la Juventus nell'anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. Allo Stadium, i bianconeri hanno travolto 3-0 il Pescara di Oddo conquistando la quarta vittoria consecutiva. Vantaggio di Khedira al 36' con un esterno destro; il raddoppio di Mandzukic al 63' fa crollare gli abruzzesi che subiscono anche la rete di Hernanes al 69' con un tiro dalla distanza. Nel finale esordio di Moise Kean, primo classe 2000 in A.

UDINESE - NAPOLI 1-2

Il Napoli batte 2-1 l'Udinese, grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne, che torna al gol dopo 7 mesi e 17 match di A. Alla Dacia Arena, dopo un primo tempo tattico e senza reti, l'attaccante azzurro segna due gol in 10 minuti (2' e 12') e coglie anche una traversa, complice la deviazione di Karnezis. Per l'Udinese, accorcia Perica al 14'. Il Napoli sale a 24 punti in classifica, in zona Champions League. Per i friulani, secondo ko dell'era Delneri.