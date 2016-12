Serie A: Bologna-Palermo 3-1 in rimonta, nel segno di Destro e Viviani

LA PARTITASette partite senza vittoria. Il Bologna rompe il tabù, che resta tale per il Palermo, al sesto ko di fila: non succedeva dal 1957. Il 21 settembre, data dell'ultimo successo di entrambe, ora resta ultimo giorno di gloria dei rosanero, l'unico dell'era De Zerbi. Il Palermo fa un passo indietro anche dal punto di vista del gioco, con una prestazione che non ha molto in comune rispetto a quella mostrata contro il Milan, prima della sosta. Il Bologna, invece, trova tre punti buoni per la fiducia e soprattutto riabbraccia Mattia Destro, subito decisivo.



Donadoni lo manda nella mischia dal primo minuto e preferisce Viviani all'acciaccato Taider. De Zerbi ritrova Rispoli e sceglie il 4-3-3 con Cionek centrale per Rajkovic, che si è fermato nuovamente in settimana e dovrà stare ai box per i prossimi 4 mesi. La partita è subito vivace, ma non certo per la qualità del gioco espresso dalle due squadre. Piuttosto sono gli errori individuali che accendono il match. Al sesto Krejci si infila oltre la linea difensiva del Palermo e si invola verso la porta, ma si lascia gelare dall'ottima opposizione di Posavec in uscita. Tre minuti dopo, è Gastaldello a gigioneggiare, consentendo a Bruno Henrique di rubargli palla e appoggiare per Nestorovski, per il più semplice dei gol. E' 1-0 Palermo, tra le proteste dei rossoblù, che invocano il fallo sul loro capitano. Il macedone, invece, si conferma un cecchino: 7 gol in A, il quarto nelle ultime 4 partite. La risposta del Bologna è immediata, con Rizzo che impegna ancora Posavec con un velenoso tirocross dalla sinistra. La partita è apertissima. Lo è ancor di più dopo il 20' quando Mattia Destro pareggia, finalizzando di testa il bel lancio di Viviani. L'ex Roma, al quarto gol in stagione, non segnava dal 25 settembre (1-1 all'Inter) e non è un caso che la crisi del Bologna abbia coinciso con la sua assenza. Il Palermo accusa il contraccolpo e la squadra di Donadoni prova ad approfittarne, spingendo soprattutto sulla sinistra. Sul finale del primo tempo (42'),i rossoblù vanno vicini al 2-1, con l'occasione di Torosidis, splendidamente servito da Viviani.



Nella ripresa i ritmi si abbassano e in campo domina l'equilibrio, con entrambe le squadre che provano a costruire senza però trovare la porta. I minuti scorrono nella noia fino al lampo di Dzemaili, che al 22' porta in vantaggio il Bologna. Lo zampino sul sorpasso ce lo mette ancora una volta Mattia Destro, che tiene palla al limite dell'area e prova a servire Krejci. Il suggerimento è intercettato da Cionek, sfortunato nel rimpallo che favorisce lo svizzero, pronto a calciare di prima nell'angolino basso. Passano cinque minuti e arriva il colpo del ko. Viviani si conquista con tenacia un calcio piazzato da buona posizione e trasforma con una deliziosa traiettoria a girare. Il primo gol in rossoblù corona l'ottima partita del centrocampista, migliore in campo insieme a Destro. Nel finale, il Palermo ci prova con Lo Faso e Cionek, ma Da Costa c'è. Il Bologna risorge, per il Palermo il cammino per la salvezza resta arduo.