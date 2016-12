Serie A: Empoli-Fiorentina 0-4, il derby toscano si tinge di viola

LA PARTITAProprio nel giorno del derby Paulo Sousa ritrova la Fiorentina più bella, padrona del gioco e capace di concretizzare in attacco come mai quest'anno. Una squadra che vola sulle ali di Federico Bernardeschi e Josip Ilicic. L'azzurro, dopo un inizio di stagione sottotono, è definitivamente esploso e, rispetto all'anno scorso, è diventato implacabile anche davanti alla porta. Sono già sei i suoi gol in campionato, capocannoniere della squadra. Sousa può anche esultare per il ritorno al gol dello sloveno, ancora a secco fino ad oggi. I suoi gol sono mancati come il pane alla Viola in questo primo terzo di stagione. Ora la classifica si fa più intrigante, con 20 punti e un'ora da giocare a Marassi contro il Genoa. Lunedì 28 la trasferta di San Siro contro l'Inter dirà se i toscani sono del tutto guariti dai malanni di inizio stagione. Giornata da dimenticare per i padroni di casa, che giocano alla pari per un tempo, ma pagano le ingenuità e crollano nella ripresa. La strada per la salvezza è piena di insidie.



Tra i padroni di casa una sola novità rispetto a Pescara: fuori Cosic e dentro Bellusci in difesa. Sousa presenta la stessa squadra che ha pareggiato 1-1 al Franchi contro la Sampdoria. La Fiorentina gioca con il lutto al braccio per la scomparsa di Eraldo Mancin, terzino sinistro che vinse lo scudetto in viola nel 1969, uno dei pochi calciatori italiani ad avere vinto due scudetti consecutivi con due maglie diverse (Fiorentina e l'anno seguente Cagliari).



Come da previsione è la Fiorentina a fare la partita, sfruttando la tanta qualità dei vari Bernardeschi, Tello e Ilicic, ma i padroni di casa giocano accorti e sono pericolosi nelle ripartenze. La prima occasione capita sui piedi di Maccarone: Tatarusanu respinge d'istinto. Il primo squillo viola è un sinistro di Ilicic, bloccato a terra da Skorupski. Per il numero 1 polacco, che due giornate fa ha neutralizzato tutti gli attacchi della Roma, il primo campanello d'allarme di un pomeriggio di straordinari. Attento su Tello, il portiere di proprietà della Roma, nulla può al 27': Milic pesca Kalinic in area con un delizioso cross, il croato stoppa di petto e viene atterato da Skorupski, la palla arriva a Bernardeschi che da due passi non sbaglia. Bravo l'arbitro Massa a non interrompere l'azione. L'Empoli barcolla e rischia il tracollo due minuti dopo, ma Skorupski compie un doppio miracolo prima su Borja Valero e poi su Bernardeschi. I padroni di casa si riaffacciano dalle parti di Tatarusanu nel finale: al 36' Tomovic stende Maccarone al limite: giallo tra le proteste dei padroni di casa che chiedevano il rosso e degli ospiti che chiedevano un tocco di mano dell'attaccante. La susseguente punizione di Big Mac prende in pieno la barriera.



La ripresa si apre con l'episodio che decide il match. Diousse stende Badelj: rigore tanto netto quanto ingenuo. Ilicic non sbaglia dal dischetto. La gara a questo punto diventa a senso unico, con i padroni di casa che offrono il fianco al contropiede dei gigliati. Tello e Bernardeschi sono frecce imprendibili e in pochi minuti cala il sipario: l'esterno azzurro cala il tris al 16', poi Ilicic fa poker 6' dopo con la deviazione di Bellusci. La seconda metà del tempo è pura accademia, con Skorupski e Tatarusanu che si confermano in giornata di grazia. Paulo Sousa regala la meritata standing ovation ai due match winner, ma il risultato non cambia più.