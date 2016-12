Atalanta-Roma 2-1: Perotti non basta, poi si scatena la banda-Gasperini

LA PARTITAE' una sfida di vertice, niente da obiettare. La solida (e bella) Roma spallettiana e questa Atalanta che per risultati (19 punti nelle ultime 7 gare) e gioco è -ci sono dubbi?- la squadra più in forma delle venti di Serie A. Dunque, una grande e attesissima sfida con tutti i nobili caratteri del gioco totale romanista e del calcio aggressivo e lineare di Gasperini per capire -soprattutto- quanto può stare lontana la Juventus dai suoi più vicini inseguitori.

E' l'Atalanta che comincia a fare la partita, tenendosi stretti i primi dieci-quindici minuti, poi l'onda giallorossa -poco alla volta- sale. E si prende il campo, ovvero la scena. Qualche patema fra De Rossi e Strootman, inseguiti da Gagliardini e Kessié, c'è molto da correre. Pochifronzoli da Dzeko, che tutti i palloni che riceve sa come conservarli e distribuirli. Poi Perotti e Salah, la spinta a destra di Bruno Peres che se la vede con Kurtic e lo azzera, o quasi; anche Rudiger a sinistra, pur dovendo badare a Gomez, emerge con autorevolezza. E così da metà primo tempo è l'assolo romanista a colorare il grigio autunnale bergamasco.

Salah per due volte, al 26' e al 30', traduce in banali tiri sul portiere due clamorose occasioni, ma al 39' sul tocco di Dzeko non sbaglia e il suo tiro ravvicinato incoccia la mano di Toloi quasi sulla linea di porta. Rigore solare, ammonizione soltanto per l'atalantino (troppo poco? Rocchi decide per la totale involontarietà) e penalty che Perotti trasforma come sa, al 40'. Sacrosanto vantaggio romanista. Prima del riposo. L'Atalanta in 45' non ha mai trovato la porta. Gagliardini -il migliore dei suoi- l'ha sfiorata con un assolo da applausi al 21'. Un lampo.

Ripresa. Gasperini ripara le cose che non vanno. Dentro D'Alessandro, difesa a tre, Gomez più opportunamente a sinistra (la sua zona) e più oltre Freuler per lo spaesato (capita) Kurtic. Per la Roma, El Shaarawy rileva Salah, non per demeriti dell'egiziano, ma perché c'è da alimentare la corsa, visto che il controllo della partita cambia padrone. E' l'Atalanta che cambia schema, allarga il fronte offensivo e preme. E davanti a Szczesny piovono palloni. E spaventi.

Il primo è un colpo di testa di Toloi, il secondo un tiro largo di Gomez e il terzo, al 17', è il gol del pareggio. Kessié perfora la difesa giallorossa, traversone basso, interviene Caldara, Szczesny respinge a terra, la palla s'impenna proprio sul muso dello stesso Caldara e s'insacca.

Pareggio e ancora spaventi per la Roma che smarrisce misure e sicurezza. Tant'è che Spalletti chiama Paredes al posto di Perotti. Serve ripararsi, quel che sembra mancare ai giallorossi è il carburante. Il palo di Freuler (31') -tiro ravvicinato deviato da Manolas- è il sintomo evidente di un'Atalanta che domina questa ripresa, e una Roma che annaspa, ed è pure fortunata nel non soccombere.

Fortuna che sorregge la Roma fino quasi al fischio di chiusura, quando dinanzi all'ennesimo assalto Paredes atterra Gomez. Inevitabile rigore che al 45' Kessié trasforma per il (giusto) delirio nerazzurro: 22 punti nelle ultime 8 gare, la squadra di Gasperini era e resta la più in forma delle venti di Serie A. Oltre il sogno. La Roma rimugini su questo secondo tempo in balia degli avversari, fermo restando l'eccezionale stato di salute della squadra di Gasperini. Perché questo crollo?