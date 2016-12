19 novembre 2016 17:55 Chievo-Cagliari 1-0, il gol di Gobbi vale 3 punti A inizio ripresa la rete dellʼex punisce Storari

Nel giorno in cui Sergio Pellissier ha cercato inutilmente il gol numero 100 in serie A, è Massimo Gobbi l'uomo partita di Chievo-Cagliari. La più classica rete dell'ex punisce i sardi troppo remissivi. I veneti mantengono il controllo della gara nel primo tempo e poi colpiscono all'inizio della ripresa. Gobbi chiude con un tiro potente e preciso una triangolazione con Castro. E il Chievo di Maran sorpassa il Cagliari in classifica.

LA PARTITAPrimo tempo con poche emozioni partita bloccata con il Chievo che prova ad aprire la difesa del Cagliari, ma Salamon e soprattutto Bruno Alves non lasciano spazio al centro dell'area dove Pellissier è a caccia di palloni giocabili. E così si prova a sfondare sulle fasce. Il più attivo è Gobbi. Una vera spina nel fianco l'ex giocatore della Fiorentina che spesso arriva al cross ma trova puntuali le chiusure della difesa. Partita attenta quella del Cagliari che questa volta protegge più basso la porta di Storari. Bisogna arrivare alla mezz'ora per la prima conclusione nello specchio. E' Meggiorini che ha sostituito l'infortunato Floro Flores, dopo soli 8 minuti a tirare preciso, ma troppo centrale con Storari attento. Tre minuti dopo e la palla buona capita sulla testa di Pellissier, ma l'attaccante valdostano alza troppo il pallone servito da Cacciatore. Si chiude così un primo tempo deludente giocato su ritmi bassi.



La svolta arriva a inizio ripresa. Il Chievo entra in campo con più convinzione e schiaccia il Cagliari nella sua area. L'azione decisiva arriva al 53' con i sardi che tirano fuori la testa, ma offrono il fianco alla ripartenza dei veneti. E' il solito Gobbi a dettare i tempi. Prima fa ripartire l'azione, poi cerca e trova la sponda con Castro bravo a lanciarlo al limite dell'area. Perfetto il tiro del difensore che da ex punisce Storari e manda in estasi il pubblico del Bentegodi. La reazione dei sardi è tutta nella conclusione da fuori area di Borriello, poche idee nell'assalto finale con Sorrentino che non rischia praticamente mai di capitolare. Per Maran la soddisfazione del sorpasso in classifica. Per Rastelli l'amaro in bocca per un'occasione mancata. Sarebbe bastato il coraggio di giocarsela e provare a rompere l'incantesimo. Per i sardi il Bentegodi resta un taboo.

LE PAGELLEPellissier 5,5 - Gira spesso a vuoto e non trova la rete numero 100 in serie A. L'occasione buona gli capita su assist di Cacciatore, ma spreca con un colpo di testa poco preciso che si perde alto sulla traversa.



Meggiorini 5,5 - L'infortunio di Floro Flores che arriva dopo soli 8 minuti gli dà l'occasione migliore per lasciare il segno. Ma non incide, non trova lo spazio giusto per la conclusione e non è il solito riferimento offensivo.



Bruno Alves 6,5 - E' una sicurezza l'ex centrale del Porto, magari meno pericoloso nelle proiezioni offensive, ma sempre preciso soprattutto nel gioco aereo.



Gobbi 7,5 - E' lui la spina nel fianco della difesa sarda. Macina chilometri arriva spesso sul fondo e trova anche la giocata giusta all'inizio della ripresa. Chiude un triangolo con Castro e punisce Storari con un tiro potente e preciso. Confermando la dura legge dell'ex.



Castro 7 - Dinamico e potente mette in costante apprensione la retroguardia di Rastelli. E' la sponda giusta su cui Gobbi appoggia il triangolo che lo manda in rete. Va vicino al raddoppio con un colpo di testa che si perde di poco al lato.