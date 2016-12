Scatto Boca per Tevez

11:11 - C'è una foto che dice tutto e dice niente. E ci sono un abbraccio, molti sorrisi, e una frase: "Lo esperamos siempre". Lo aspettiamo sempre. Dall'altra parte dell'obbiettivo non un giocatore qualunque, ma Carlitos Tevez. E con lui non un personaggio qualunque, ma Juan Carlos Crespi, niente meno che il vice-presidente del Boca Juniors. La foto - solo una foto d'accordo - è spuntata sul profilo twitter del numero due degli xeneizes. E spaventa la Juve.

Spaventa, non terrorizza. Ma spaventa. Perché poi c'è un contratto che non si discute e scade nel giugno 2016 e c'è un accordo tra signori che non verrà rotto. Lo hanno detto, se lo sono detti, dal primo giorno: tre anni di contratto, con scadenza appunto giugno 2016, poi ognuno per la propria strada. Una strada che per Carlitos riconduce a Buenos Aires e per la Juve chissà dove. Fatto sta che Tevez e il Boca non si nascondono e non sentono nemmeno il dovere di farlo. Si amano alla follia e torneranno a rincorrere gli stessi sogni. Per questo Juan Carlos Crespi non si è posto nemmeno lontanamente il problema quando ha postato quella foto. E quando ha scritto, di suo pugno, che "è sempre piacere stare con Carlitos". Il sogno nemmeno segreto degli xeneizes sarebbe quello di riavere Tevez subito. Dovrà aspettare, solo aspettare. Poi, a meno di incredibili e oggi impensabili colpi di scena, l'Apache si prenderà la numero dieci del Boca. La Juve lo sa e non farà nulla perché questo non accada. Per ora c'è una foto che resta a galla nel mare del web. Ci sono sorrisi, abbracci e una frase soltanto: "Lo esperamos". Lo aspettiamo. Già, tutto qui.