Psg, Thiago Silva chiama Pogba: "Sì, lo vogliamo"

13:02 - Tutti lo vogliono, le big d'Europa lo corteggiano, ma la Juventus proverà a resistere in ogni modo per non cederlo. Intanto Thiago Silva esce allo scoperto e lo chiama al Psg. "Paul è un giocatore che tutta Europa segue. E' un ragazzo d'oro, ed è vero tra i club che lo vogliono c'è anche il mio Psg - ha spiegato il difensore brasiliano - Allegri ne parla molto bene. E' un uomo fondamentale per la Juventus, ma anche per la Francia".

Thiago Silva non è solo uno dei leader del club parigino, ma insieme a Ibrahimovic uno dei consiglieri di mercato del presidente Al Khelaifi. Le sue parole, dunque, non sono quelle di uno qualunque, ma hanno un peso specifico elevato. E dal presunto incontro tra il numero 1 del Psg e il centrocampista bianconero, si è pronti a passare ai fatti.



La Juve, come è noto, non vorrebbe privarsi di Pogba e vorrebbe tenerlo almeno un'altra stagione. Il problema è che si sta scatenando una vera e proprio asta internazionale che vede al via i principali club europei: Real, Psg, Barcellona, United, Chelsea, City e Bayern Monaco. La base è 100 milioni, una cifra considerevole che la Juve (ma più in generale il nostro calcio) non può permettersi di snobbare.