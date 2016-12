Juventus, trattative per Falcao

17:56 - Rivali in Champions e possibili alleati sul mercato. A giugno Juventus e Monaco potrebbero infatti portare a termine una delle operazioni più chiacchierate del momento. Stando al Daily Mail, Radamel Falcao non verrà riscattato dallo United e tornerà momentaneamente nel Principato in attesa di una nuova sistemazione. E la Juve avrebbe già avviato i negoziati col club di Dmitrij Rybolovlev per la punta.

L'avventura di Falcao allo United è ormai ai titoli di coda. Questo è certo. "Spesso in quest’ultimo periodo piange e io piango con lui - ha spiegato Silvano Espíndola, confidente dell'attaccante -. E’ un momento complicato, perché gli attaccanti vivono di gol e lui non riesce a giocare. E’ triste e preoccupato. L'infortunio ormai non è più un pensiero, ma il rapporto con Van Gaal sì. Distrugge la fiducia dei giocatori". Parole pesanti, che mettono definitivamente una pietra sopra la possibilità di un riscatto dei Red Devils.



Falcao, dunque, a giugno tornerà nel Principato e da lì poi cercherà di ricostruirsi una carriera lontano dalla Premier. Forse in Serie A, desitanzione Juventus Stadium. I bianconeri avevano già tentato l'assalto la scorsa estate, ma qualcosa era andato storto nella trattaiva ed era saltato tutto. Ora le condizioni sembrano più favorevoli per Marotta & Co. L'unica certezza che chiede Falcao è giocare in Champions. E questo, alla Juve, non è in discussione...