Juventus, Vidal sbotta: "Basta falsità sul mio ginocchio"

15:54 - Dal ritiro della sua Nazionale, Arturo Vidal perde la pazienza per le continue illazioni sul suo infortunio pre-mondiale. "Mi dà fastidio che si continui a parlare del mio ginocchio - ha detto a Radio Cooperativa - questa gente non sa nulla di calcio e continua a parlare senza conoscere bene come sono andate realmente le cose. Da quando mi sono operato ho avuto qualche fastidio ma per altre ragioni, non al ginocchio. Io mi sento bene".

Il centrocampista bianconero ha parlato anche del grande momento della Juventus. "Stiamo bene, sia in campionato che in Champions - ha spiegato. E ora vogliamo misurarci con le formazioni più forti d'Europa".



Incalzato sul suo futuro, Vidal non nasconde il desiderio di tornare in patria in un futuro che non pare però prossimo. "Il mio sogno è tornare un giorno a giocare nel Colo Colo per vincere la Copa Libertadores" ha ammesso.



Domenica l'amichevole con il Brasile, occasione di rivincita dopo la cocente eliminazione agli ottavi del Mondiale 2014. "Abbiamo la possibilità di vendicarci - ha concluso -. Per noi i brasiliani sono sempre stati un avversario particolarmente difficile, ma faremo del nostro meglio. Anche in vista della preparazione per la Copa America".