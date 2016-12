Juventus, Marotta: "Pogba? Il guaio è se gli offrono 10 mln"

11:05 - Beppe Marotta si confessa e lo fa al Corriere della Sera. Il d.g. della Juventus a tutto campo tra mercato, presente bianconero e passato. "Pogba non ha manifestato la volontà di andare. Il problema è quando a un giocatore viene offerto un contratto di 10 mln netti a stagione". Argomento Conte e la frase "non si entra un un ristorante da 100 euro con 10 euro?: "Era meglio non sentirla, ma rientra nel suo carattere".

Tornando al mercato, sempre infuocato e che in estate certamente vedrà il francese sempre al centro delle trattative, Marotta dice: "Una volta per convincere un giocatore bastava una pacca sulla spalla, oggi è lui il protagonista del suo destino e se decide di andare via è difficile per la società trattenerlo".

FALCAO, CAVANI E IL "NO" DI NATALE

"Vogliamo andare ancora più in alto e centrare ancora di più gli obiettivi. Possiamo farlo perché abbiamo modellato la squadra anno dopo anno. e nella prossima estate dobbiamo alzare il livello della qualità. Nomi non ne faccio, ma quelli che avete fatto voi sono comunque delle certezze (Falcao e Cavani). Prima si faceva fatica a incentivare i giocatore a venire, vedi Di Natale. Oggi c'è la corsa e parlo di top player".

ALLEGRI, SCOMMESSA VINTA

"Sapevamo di correre un rischio di rivolta popolare e mediatica. Però abbiamo scelto il migliore a disposizione in quel momento".

COSA LASCIA CALCIOPOLI?

"Quello che abbiamo sempre detto: una disparità di trattamento subito. Basta leggere la relazione di Palazzi".

LA FRECCIATA DI CONTE

La frase "non si entra in un ristorante da 100 euro con 10 euro" è stata una ferita? "Forse era meglio non sentirla, ma rientra nel suo carattere".

INTER E MILAN IN CRISI?

"E' un danno per tutto il movimento. Sarebbe stato bello lottare con loro per lo scudetto".