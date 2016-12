Juve, nuove voci su Tevez ma lui pensa solo... ai record

12:57 - Ci risiamo. Ogni volta che Carlos Tevez ne combina una delle sue, ovvero un gol strepitoso che fa volare la Juve, ecco che si rincorrono le voci di un suo addio ai bianconeri per tornare al Boca Juniors. E il problema, per i tifosi della squadra campione d'Italia, è che da ormai un anno e mezzo l'Apache sta facendo cose straordinarie quasi ogni domenica... Così, non sorprendono più di tanto le parole del'allenatore degli Xeneizes, Rodolfo Arruabarena, che arrivano dall'Argentina: "Tevez? Non parlo finché non lo vedo che firma e si allena per noi. So che Carlos è legatissimo al Boca e ha dato tanto a questo club, vorrebbe tornare un giorno. Però sono voci e per ora non posso dire altro".

Ma mentre le voci sul suo futuro si susseguono (si parla di un accordo tra giocatore e club già per giugno), lui, Tevez, preferisce le parole ai fatti. E questi ultimi dicono che l'Apache, oggi 31 anni, non è mai stato così in forma. In questa stagione ancora lontana dall'essere finita, Tevez ha già messo a segno 24 gol tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana, rimanendo a secco solo in Coppa Italia (dove ha però giocato un'unica gara). In pratica va a segno ogni 133 minuti, una partita e mezza. Guardando nel suo passato, gli mancano 5 reti per eguagliare il suo precedente primato: 29 marcature firmate nella stagione 2009-12010 quando vestiva la maglia del Manchester City. Praticamente una formalità. Già spazzato via il limite della sua prima stagione italiana, fissato a quota 21. Tra i suoi record, poi, domenica Tevez ne ha aggiunto uno singolare: quello di terzo tiro più potente del mondo. Il suo gol a Perin, infatti, è stato misurato alla velocità di 163 km/h. Meglio di lui hanno fatto solo l'olandese Ronald Koeman, che arrivò a 188 km/h nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Barcellona contro la Sampdoria, e David Hirst, capace di un tiro che colpì la traversa a 183 km/h durante Arsenal-Sheffield. Alle spalle di Carlitos gente del calibro di Beckham, Trezeguet e Roberto Carlos. Un motivo in più che spiega perché la Juve non intende lasciarselo scappare ed è pronta a fare di tutto per trattenerlo anche dopo il 2016.