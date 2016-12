Allegri: "Buon lavoro a Conte. E poi sarà primavera... bianconera"

14:30 - Contro il Genoa alla Juventus è bastata la magia di Tevez e Allegri se lo coccola: "I giocatori bravi devono essere liberi di muoversi, Carlitos è la dimostrazione di cosa bisogna fare in campo". Importante anche il recupero di Barzagli in chiave Champions: "Lo abbiamo recuperato dopo otto mesi, ora la coperta è meno corta dietro". Il futuro però è la sfida col Monaco: "Lo state sottovalutando troppo. Pirlo? Speriamo di recuperarlo".

"A me viene da ridere quando mi dite che sono un ottimo gestore - risponde Allegri a Premium Calcio -. Non rispondo perché i giudizi sugli altri non li do mai. Non è che se sono meno incazzoso di altri ho meno voglia di vincere, la cosa mi scivola addosso. In tre anni di Milan e adesso a Torino su di me ne ho sentite di ogni. La Juventus comunque ha grandi qualità e anche i giovani che sono arrivati hanno acquisito la mentalità vincente, possiamo migliorare tantissimo".

Contro il Genoa anche Tevez ha sbagliato un rigore dopo quelli calciati male da Vidal: "Dovremo allenarci meglio su questo aspetto. Mi sono arrabbiato nel finale perché bastava poco per subire un gol e rovinare quello che avevamo fatto".



IL TWEET DI ALLEGRI

E dopo lo Stadium, il tweet di Allegri: "Bene così. Ora la pausa per respirare un po' e buon lavoro agli azzurri. Ci aspetta una primavera bianconera". L'umore è ottimo, la voglia di vincere è quella che è: vincere tutto.

Bene così! Ora la pausa per respirare un po' e buon lavoro agli Azzurri: ci aspetta una #primaverabianconera dopo!

— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 22 Marzo 2015