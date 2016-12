Milan, Torres: "Subito in Champions"

11:27 - Il nuovo Milan, "gestato" per tutta l'estate, è nato formalmente ieri sera, alle 20.30 precise, quando sul sito ufficiale è stata annunciata la fumata bianca di un affare rincorso nell'ultima, intensissima, settimana di mercato: "AC Milan e Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il prestito biennale di Fernando Torres. Il trasferimento di Torres è adesso soggetto agli accordi tra AC Milan e il calciatore e al superamento delle visite mediche".

Il Milan è reduce dal peggior campionato dell'era Berlusconi. Lui, Torres, da almeno un paio di stagioni in chiaro scuro. L'obiettivo comune è il riscatto. La voglia di tornare a sorridere. Ad accoglierlo ci sarà anche Barbara Berlusconi, attesa a Milanello all'indomani della visita del padre Silvio.



LA GIORNATA

21:00 Anche l'ex Mario Balotelli manda un messaggio a Torres attraverso il suo profilo Instagram. "Buona fortuna Fernando - ha scritto SuperMario in inglese - Fai volare ancora in alto il Milan".



13:55 Anche Galliani esulta: "Io colpisco sempre negli ultimi tre giorni di mercato, i 3 giorni del Condor". E per l'ad mancano ancora due giorni di mercato

13:50 Fernando Torres è stato accolto da circa 200 tifosi all'Ata di Linate e da un gruppo di supporter rossoneri alla Clinica La Madonnina di Milano

13:49 Fernando Torres è arrivato alla Clinica La Madonnina accompagnato da Adriano Galliani

13:35 Ecco le prime parole di Fernando Torres a Milan Channel: "E' un onore e un privilegio vestire questa maglia. Voglio riportare la squadra in Champions League e magari stare qui tanti anni. Conosco qualche giocatore come Alex, Essien, Diego Lopez. Anche Demetrio Albertini mi ha parlato bene del Milan, è un mio grande amico. Sono stato vicino al Milan quando ero all'Atletico Madrid, ma si parla di anni fa, è passato molto tempo. Conosco la storia del Milan, chi non la conosce del resto, è gloriosa. Voglio fare felici i tifosi che mi stanno aspettando. Non vedevo l'ora di atterrare per iniziare la nuova stagione. Ho già parlato con il Mister"



13:04 L'aereo con a bordo il nuovo attaccante del Milan è appena sbarcato a Linate. Entusiasmo tra i tifosi. Lo spagnolo si dirigerà ora alla clinica La Madonnina per le visite



13:03 Tutti in attesa dell'aereo di Torres che sta per arrivare



12:41 Arriverà alle 12.56 il volo da Londra con a bordo il Niño. Ad attenderlo Galliani e duecento tifosi circa



12:32 Qualche ritardo nell'arrivo di Torres a Milano. Il suo aereo non è ancora atterrato a Linate dove era atteso per le 12



11:30 Giornalisti e un discreto numero di tifosi stanno aspettando lo spagnolo all'aeroporto per dare il benvenuto a Torres