Milan-Torres è fatta: El Niño sabato a Milano

00:04 - Torres-Milan, è ufficiale. Dopo una giornata ricca di colpi di scena è stato raggiunto l'accordo col Chelsea: lo spagnolo arriva con la formula del prestito biennale. El Niño è atteso a Milano sabato alle 12 (aeroporto di Linate) poi le visite mediche alla clinica La Madonnina. La situazione si è sbloccata dopo il vertice fra i dirigenti del Chelsea e i procuratori di Torres. Intanto il presidente Berlusconi ha fatto visita alla squadra.



El Niño ha già detto sì ai rossoneri dopo una giornata convulsa. Fra i dirigenti del Chelsea e i manager di Torres il colloquio è cominciato dopo pranzo e al di là della volontà di Torres di andare al Milan e dei Bluesdi dire sì c'era lo scoglio della buonuscita: il club di Mourinho ha ribadito che non intendeve pagare la buonuscita che lo spagnolo pretendeva. Ma una soluzione è stata trovata: riduzione dell'ingaggio e prestito biennale. Sabato le visite mediche poi la firma.



BERLUSCONI A MILANELLO

Silvio Berlusconi intanto nella giornata di venerdì è rimasto per quasi due ore a Milanello, dove è arrivato intorno alle 14,30 per andarsene poi intorno alle 16,30. Ha parlato alla squadra e poi ha avuto un lungo colloquio con Pippo Inzaghi. Domenica c'è il debutto, Milan-Lazio, e la vicinanza del presidente è stata molto significativa.

CHELSEA: NO ALLA BUONUSCITA

Fra i dirigenti del Chelsea e i manager di Torres, il colloquio è cominciato dopo pranzo. E al di là della volontà di Torres di andare a Milan e del Chelsea di dire sì, c'era e rimane lo scoglio della buonuscita che il giocatore vorrebbe e il club non intende concedere, si parla di 4 milioni di euro e si dice anche 7. Un problema non da poco.

Al termine dell'incontro, il Chelsea ha ribadito che non intende pagare la buonuscita che Torres pretende.

La situazione però rimane aperta. E se dovesse esserci un segnale positivo, Torres potrebbe arrivare a Milano già in serata, se non sabato mattina.