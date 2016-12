Milan, Van Ginkel più vicino: Galliani telefona a Mourinho

20:13 - Marco Van Ginkel è più vicino a essere un nuovo giocatore del Milan. A riaprire la trattativa con il Chelsea, ma soprattutto con il giocatore, ci ha pensato direttamente - come riporta la Gazzetta - Adriano Galliani. L'ad rossonero ha chiamato Mourinho e avrebbe ottenuto il via libera dello Special One al prestito secco oneroso dell'olandese. Mourinho dovrebbe convincere il giocatore a farsi un'esperienza di un anno all'estero per crescere.

La conferma del contatto diretto con Mourinho è arrivata da Galliani: "L'ho risentito con piacere. Ho sempre avuto stima e considerazione per lui e questa occasione me l'ha confermato". Durante la telefonata oltre che di Torres si sono poste le basi per convincere l'olandese Van Ginkel a scegliere il prestito al Milan dopo l'iniziale rifiuto. Mourinho proverà a convincerlo ma intanto è stato trovato un accordo particolare per il prestito secco in modo da incentivare l'utilizzo del ragazzo. La cifra da sborsare infatti diminuirebbe progressivamente sopra le 20 presenze, salvo raddoppiare sotto le 20. Inizialmente si pensava, in caso di risposta affermativa del giocatore - che dovrebbe arrivare entro 24 ore - alla cessione di uno tra Cristante e Saponara. Il Milan, però, ha dichiarato incedibile proprio Cristante.