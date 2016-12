Milan, Van Ginkel è a un passo

16:26 - Nel giorno in cui il Milan abbraccia il nuovo acquisto Fernando Torres, i rossoneri sono pronti a chiudere anche per Marco Van Ginkel, centrocampista del Chelsea da tempo nel mirino di Adriano Galliani. Tra i due club c'è già l'intesa sulla base di un prestito secco, dunque adesso manca solo l'ok del 22enne olandese, che dovrebbe arrivare a breve. Filtra infatti ottimismo dagli ambienti rossoneri.

Il sì di Van Ginkel è vicinissimo, anche perché il Chelsea è stato chiaro col ragazzo, che quest'anno non troverebbe spazio con i Blues. L'olandese non sarà utilizzato da Mourinho nel match di stasera contro l'Everton e, inoltre, lo Special ha già comunicato al giocatore che non verrà inserito nella lista per la Champions League.



Il mercato del Milan, comunque, terminerà con Van Ginkel. Sia se il giocatore dovesse arrivare, sia se l'affare alla fine dovesse invece saltare. E' questa la linea della società, che non ha posto alcun ultimatum al centrocampista. Lui o nessun altro, dunque. Anche se Cerci è sempre sul mercato...