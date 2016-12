Mercato, Taarabt chiama il Milan: "Voglio tornare"

17:13 - Mentre il Milan lavora sugli ultimi dettagli per Fernando Torres, Adel Taarabt giura amore eterno ai rossoneri. "Amo il Milan, sono stato benissimo al Milan e spero di tornare fino a quando ci sarà una possibilità" ha detto il fantasista marocchino a Sky Sport. "Non dovesse succedere - ha proseguito - sarò sempre un tifoso rossonero, sperando che questo club possa tornare a giocare dove merita e magari vincere la Champions".

Kia Joorabchian, agente di Taarabt, si è recato a Milano per discutere proprio del calciatore marocchino con i dirigenti rossoneri. In agenda, inoltre, c'era anche un incontro su Soldado, assistito dallo stesso Joorabchian, che rappresentava la prima alternativa per il Milan in caso di mancato arrivo del Niño.