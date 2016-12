Inzaghi: "Torres tornerà quello che tutti conosciamo"

23:06 - "Insieme ai milanisti lo faremo ritornare il giocatore che tutti conoscono". Così Pippo Inzaghi ha accolto Fernando Torres al Milan. L'allenatore rossonero è contento del nuovo acquisto ed emozionato per l'esordio in campionato: "Aspetto questa partita da 50 giorni, sono concentrato solo sulla Lazio". Il tecnico è ottimista: "Daremo tutto e in questi due mesi abbiamo ritrovato il dna Milan".

Inzaghi in conferenza stampa

Honda?

"E' un giocatore importante che sta facendo bene. Non so se con la Lazio sarà titolare, ma di lui ho grande stima"

Balotelli?

"Pensiamo ai giocatori del Milan di oggi e guardiamo avanti. Di Mario ho già parlato"

Pazzini?

"E' un leader di questo progetto, lui sa qual è la mia considerazione. Devo decidere se schierarlo titolare o meno: una scelta molto difficile. Lo segue anche Conte e se lo merita"

Soddisfatto del mercato?

"Voglio solo parlare della Lazio perché sono concetrato su questa partita da 50 giorni. Ricordo solo che abbiamo preso anche Menez e Alex presi subito dopo la fine del campionato. La società sa bene quello che penso. Finalmente lunedì chiuderà il mercato"

Menez "falso 9"?

"Abbiamo dei giocatori in avanti che possono ricoprire più uomini. Valuterò il modulo e sceglierò quello che mi dà più garanzie. Durante la partita farò quasi sembre due cambi in attacco e l'ho detto ai giocatori"

Sulla visita di Berlusconi

"Voglio ringraziarlo perché mi è stato molto vicino in questo periodo. Lui sa motivare benissimo la squadra, ha una parola bella per tutti. Quando abbiamo bisogno lui c'è sempre. Vogliamo regalargli una bella partita perché se lo merita"

Ti ha dato qualche consiglio Conte?

"Mi ha fatto piacere la sua vita, mi ha detto che segue qualche giocatore del Milan"

Come è la vigilia da allenatore?

"Dormo molto meno di quando ero giocatore. E' difficile lasciare fuori certi giocatori, è un lavoro bellissimo che ti toglie tante energie".

Come sta il Milan?

"Non lo so, stiamo lavorando bene e sono sereno. Il resto si vedrà partita dopo partita"

Cosa temi della Lazio?

"E' una squadra costruita molto bene con acquisti mirati: potrebbe essere la sorpresa del campionato. Sappiamo le loro forze, ma come tutte le squadre hanno anche dei difetti. Giochiamo a San Siro e noi dobbiamo riconquistare i tifosi del Milan: assicuro che ci sarà grande impegno. Dopo questi due mesi posso dire che si è ritrovato il dna Milan"

Inzaghi a Milan Channel su Torres

"L'ho sentito prima di acquistarlo, tra qualche ora parleremo del suo ingaggio ufficiale. La persona si conosce, quando mi è stato detto che è il primo ad arrivare agli allenamenti ed è una persona positiva: è da qua che siamo partiti. Insieme ai milanisti lo faremo ritornare il giocatore che tutti conoscono. Posizione? Non ho un modulo prefissato. Se Torres si adatterà 4-3-3 altrimenti cercheremo un'alternativa"

Emozioni alla vigilia della sfida con la Lazio?

"Sarà una bella emozione domani, sono curioso ed eccitato. E' qualcosa di fantastico tornare nel mio stadio davanti alla mia gente con questa squadra, che darà tutta sè stessa. Dopo due mesi posso dire che domani i miei giocatori daranno tutto, per loro stessi, tifosi, società che in questo periodo ci ha fatto sentire la sua vicinanza. Il presidente ha ancora tanta voglia di Milan, faremo un buon debutto. La presenza del presidente è fondamentale"