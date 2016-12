Juve, l'agente di Vidal a Manchester: proposti Hernandez e Kagawa

16:07 - Il caso Vidal tiene ancora banco a Vinovo. Secondo la stampa inglese, ieri l'agente del cileno è stato avvistato a Manchester e pare abbia raggiunto un accordo coi Red Devils (8 milioni a stagione per 5 anni). La Juve però difficilmente lascerà partire il giocatore, vista la mancanza di alternative e i pochi giorni disponibili per trovare un rimpiazzo. Lo United, però, ci prova mettendo sul piatto Hernandez, Kagawa e soldi.

E' sfumata, invece, nel giro di qualche ora l'ipotesi Denis. L'argentino resterà a Bergamo. In casa Juve, dunque, la questione Vidal non è ancora chiusa, anche se le probabilità di vederlo con le valigie in mano ormai sembrano molto ridotte. Questione di tempi, soprattutto, visto l'avvicinarsi della fine della finestra di mercato estivo.



La Juve non vuole restare col cerino in mano e, viste le poche alternative, privarsi ora del cileno potrebbe essere troppo rischioso. Nel frattempo però l'agente del giocatore pare si sia già portato avanti, andando a bussare alla porta dello United. Stando alla stampa inglese, Fernando Felicevich avrebbe anche raggiunto un accordo di massima col club per un quinquennale da otto milioni a stagione. Cifre importanti, che potrebbero dar vita a un improvviso colpo di scena.