Di Maria, addio polemico al Real: "Qualcuno non mi voleva"

Un addio sofferto, con qualche polemica. Angel Di Maria, il cui trasferimento-record al Manchester United è stato ufficializzato martedì, ha voluto salutare i tifosi del Real Madrid con una lettera pubblicata in esclusiva da Marca: "Non è mai stato mio desiderio andarmene, su di me sono state scritte tante menzogne. Chiedevo solo il giusto, ma evidentemente non ero nei gusti calcistici di qualcuno...".

Chiaro il riferimento a Florentino Perez, reo secondo l'argentino di non aver acconsentito al rinnovo contrattuale con significativo aumento d'ingaggio. "Come ogni persona che lavora, ho sempre voluto un riconoscimento. Dopo aver vinto la Champions sono andato al Mondiale con la speranza di un gesto da parte della dirigenza, mai arrivato. Io sono uno che conferisce valore a molte cose, non tutte hanno a che fare con lo stipendio - ha concluso Di Maria -: spero di trovarle al Manchester United".