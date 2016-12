Real Madrid, assalto a Falcao: pronti 60 milioni

10:21 - La cessione di Di Maria al Manchester United potrebbe rovinare i piani della Juve, che da giorni sta cercando di assicurarsi in prestito Radamel Falcao. Secondo quanto riferito dal sito francese "Le 10 Sport", il Real Madrid - che dai Red Devils incasserà circa 70 milioni di euro per l'argentino - ha intenzione di fiondarsi sull'attaccante del Monaco in questi ultimi giorni di mercato. I merengues sarebbe pronti a offrire 60 milioni.

Con la partenza di Morata, Ancelotti è rimasto senza alternative a Benzema che, peraltro, non convince del tutto il tecnico italiano. Ecco perché il Real Madrid vorrebbe acquistare un altro centravanti di primo livello per difendere la Champions appena conquistata e dare l'assalto alla Liga dopo due anni di digiuno.



Il nome individuato è quello di Falcao, da tempo nel mirino dei blancos. La Juve vuole il colombiano in prestito, ma c'è il nodo riguardante l'ingaggio (12 milioni di euro netti a stagione). Così il Real Madrid è pronto a inserirsi con decisione grazie ai circa 70 milioni di euro spesi dal Manchester United per avere Di Maria. In Francia si parla di un'imminente offerta di 60 milioni da parte di Florentino Perez: a quel punto, il Monaco non esiterebbe a liberarlo.