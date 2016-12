Juve, Pogba: "Sogno la Champions"

16:06 - Paul Pogba morde il freno. Sabato parte il campionato e il francese fissa già gli obiettivi: "Quarto scudetto di fila? Sappiamo che possiamo vincere se siamo concentrati e cattivi, come la Juventus ha fatto in questi tre anni". Il sogno però è la Champions League: "Non è un'ossessione, ma voglio vincerla". Poi sul cambio di mister: "Con Allegri mi trovo bene, ha uno stile diverso da Conte, ma si può vincere anche con lui".

Il gioiellino francese ha le idee chiare sul nuovo tecnico: "Ho fatto due anni con Conte ed è la prima volta che ho un nuovo allenatore. Mi abituerò con Allegri, stiamo tutti bene e mi sento a mio agio in campo con lui. Non c'è tanta differenza fra i due, ci sono solo delle diversità di stile e potremo vincere anche con Allegri".



Dall'esordio di Pogba con la maglia della Juve col Chievo sono passati due anni e il centrocampista si sente molto cambiato: "Mi sento più vecchio, adesso ho ventuno anni e sono più maturo, più cresciuto. Sicuramente sono cresciuto grazie a giocatori con l'esperienza di Buffon di Pirlo. Allenarsi con loro rende migliori e più completi".