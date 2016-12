Juventus, in Inghilterra sono sicuri: Vidal allo United

10:20 - La cifra c'è ed è vicinissima ai 43 milioni di euro. Arturo Vidal è praticamente un giocatore del Manchester United, almeno questo è quello che scrivono sui giornali inglesi questa mattina. Trattativa in corso con la Juventus che avrebbe accettato un'offerta considerata importante per la cessione del talentuoso centrocampista cileno. Van Gaal, che dispone di un budget esagerato (250 mln di euro), vorrebbe, quindi, mettere fine alla telenovela.

In casa United, tuttavia, sono preoccupati per le condizioni fisiche del cileno e per questo cercheranno comunque di abbassare il prezzo finale di 43 milioni considerato sempre troppo alto. L'emergenza a centrocampo, però, non lascia spazio a ripensamenti. Van Gaal deve mettere a posto la squadra e così dopo Angel Di Maria (previsto per oggi l'annuncio ufficiale), è estremamente deciso a portare in Premier League lo juventino.

L'arrivo di Vidal esclude, riporta l'Indipendent, l'opzione "B" che portava al milanista Nigel de Jong.