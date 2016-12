Juve, stretta finale per l'attaccante: sogno Falcao

10:16 - Juve d'attacco negli ultimi giorni di calciomercato. Il sogno resta Falcao: si punta a strappare il prestito al Monaco, ma è forte la minaccia del Real Madrid. Gli altri nomi sono Podolski (ma l'Arsenal chiede troppo), Shaqiri (presentata al Bayern un'offerta di 2 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto), e il Chicharito Hernandez dello United: proprio quest'ultimo, al momento, è l'obiettivo più vicino.

Sono ore caldissime in casa Juve per arrivare all'attaccante che manca ad Allegri: una punta di qualità, come ha chiesto espressamente il neo tecnico bianconero alla sua dirigenza. Ed ecco che il primo indiziato è Radamel Falcao, fresco di gol vittoria con il Monaco contro il Nantes: il club campione d'Italia punta al prestito e aspetta una risposta dai monegaschi. Sul colombiano però c'è forte il pressing del Real Madrid. Le speranze per i bianconeri sono dunque ridotte al minimo.



Le alternative si chiamano Podolski, Shaqiri ed Hernandez. Brutte notizie dagli ultimi contatti con l'Arsenal per l'attaccante campione del mondo con la Germania, ormai a margini del progetto Gunners: troppo alta la richiesta del club inglese, che punta a una cessione immediata per 12 milioni e che può contare sull'interesse del Wolfsburg. Per Shaqiri i bianconeri avrebbero presentato al Bayern un'offerta di 2 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 16 milioni di euro ma la cifra è ancora troppo bassa. E allora ecco che il più vicino alla Juve al momento è il Chicharito: i contatti con il Manchester United proseguono da settimane. Adesso però è arrivato il momento della resa dei conti.