Cerci, il Milan si allontana: l'Arsenal prepara 20 milioni

16:51 - Alessio Cerci si avvicina sempre di più alla Premier. Cairo, stanco di aspettare un'offerta soddisfacente del Milan, si convince che "gli unici acquirenti veri sono all'estero" e così spuntano due piste per il gioiello del Torino. La prima è il Southampton di Koeman; la seconda, più concreta, porta all'Arsenal. Wenger, secondo la stampa inglese, avrebbe già pronta un'offerta da 20 milioni per il sostituto di Giroud, fuori tre mesi per infortunio.

Le trattative tra Milan e Torino per Cerci si trascinano da settimane ma, come affermato scherzosamente anche da Cairo ("Galliani ha il braccino corto")al momento si è solamente parlato o poco di più. In questo scenario potrebbe irrompere l'Arsenal, in grado di soddisfare il presidente granata che chiede per Cerci circa 20 milioni di euro.