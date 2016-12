Juve, Allegri: "Faremo una grande partita e passeremo"

22:25 - Max Allegri è sicuro che la Juve supererà il Monaco e centrerà la semifinale di Champions. "Credo che il passaggio sia aperto, abbiamo un piccolo vantaggio, ma bisogna fare gol. So che giocheremo una grande partita e credo che riusciremo ad arrivare in semifinale", ha detto. Su Vidal e la formazione: "Arturo sta bene, si è allenato. E' a disposizione. La formazione non l'ho ancora decisa. La partita sarà lunga, saranno fondamentali i cambi".



LE PAROLE DI ALLEGRI

Vi aspettate un Monaco offensivo o attendista?

"Non lo so, se lo sapessi sarebbe un vantaggio. Credo che il passaggio sia aperto, noi abbiamo un piccolo vantaggio, ma bisogna fare gol per passare. Conosciamo un po' meglio il Monaco, è una squadra molto complicata, si difende bene, ha tecnica e davanti ha dei giocatori fisici. Sarà difficile come è stata l'andata. Non bisognerà uscita con la testa dalla partita, i dettagli faranno la differenza".

Vidal come sta?

"Sta bene, si è allenato. E' a disposizione".

E' l'apice della sua carriera?

"Un quarto di finale l'ho già fatto, alla semifinale bisogna ancora arrivarci. Sarebbe importante, un altro passo in avanti che questa squadra può e deve fare. Siamo vicini allo scudetto, abbiamo centrato la finale di Coppa Italia e questa partita è un orgoglio per quello che hanno fatto questi giocatori. Ma bisogna pensare al presente".

Ha già in mente la formazione?

"Non l'ho ancora decisa, c'è tempo. Credo che la partita sarà lunga, saranno fondamentali i cambi. Pepe? Sta facendo bene dopo due anni difficili. Non partirà titolare, ma è un giocatore ritrovato".

Pensava di arrivare così bene a questo punto della stagione?

"Credevo di poter fare un'annata importante. Come dice sempre il presidente, il primo obiettivo era di arrivare a marzo ed essere competitivi in tutte le tre competizioni. Ma questa squadra può ancora migliorare e domani sera bisognerà essere non più forti, ma più bravi".

Falcao poteva essere utile più alla Juve o al Monaco?

"Sono contento dei giocatori che ho a disposizione. So che giocheremo una grande partita e credo che riusciremo ad arrivare in semifinale".



LE PAROLE DI BUFFON

Che partita è per la Juve?

"E' una partita importante per me, per i compagni e per la società. La semifinale metterebbe un marchio importante per dimostrare che siamo tornati. Questo aumenta la responsabilità e l'orgoglio".

Come valuti le polemiche arbitrali dopo l'andata?

"Non le abbiamo vissute. Ci sta che una persona possa dire la propria opinione e può essere anche costruttivo se non si gettano ombre che screditano il calcio. Per quanto riguarda il rigore, sfido chiunque a dire a caldo che il fallo fosse 4 centimetri fuori area".

Il Monaco prende pochi gol, ma ne fa anche pochi: è un vantaggio per voi?

"Per riequilibrare l'andata non bisogna segnare tantissimo. Hanno le carte il regola per ribaltare il risultato. Noi sappiamo di poter mettere in mostra le nostre qualità".

Hai detto che vorresti vincere la Champions prima dei 40 anni: ci credi?

"Era un auspicio. Questo trofeo manca a me e manca da troppo tempo alla Juve. Non so quando succederà, io sono un po' a scadenza. Non mi dispiacerebbe si facesse il prima possibile".

Adesso può succedere di tutto?

"Sarebbe anche ora, sono più di vent'anni che bazzico su questi campi. Alcune volte ci hai sperato tanto e forse la pressione era troppo alta e ti ha fregato. Quest'anno volevamo fare un'ottima stagione soprattutto in Champions. Ci bruciava la ferita dell'anno scorso, non volevamo ripetere gli stessi errori. Certo, un briciolo di fortuna ci vuole, ma quella aiuta gli audaci. E' presto per fare dei voli pindarici, però siamo a buon punto, anche se non basta".