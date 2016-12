Allegri, la difesa a tre buona per Monaco

20:32 - Squadra che vince non si cambia. O no? Max Allegri progetta la Juve per Monaco. Col 4-3-1-2 dell'andata? O col 3-5-2 esibito contro la Lazio? Sembrava scontata la scelta del modulo-andata, con Pereyra trequartista. Poi il malanno di Vidal ha indotto a una riflessione diversa: meglio la difesa a tre, con Barzagli, per evitare obblighi assoluti verso Vidal. Nel Principato si va a caccia della semifinale Champions. Oggi seduta tattica a Vinovo, e da qui partiamo.



Si sa che 4-3-1-2 al momento è il modulo che dà più certezze ad Allegri e sembra essere quello più adatto alla Champions League per avere un maggiore equilibrio tra i reparti. Ma è anche vero che la Juve può schierarsi con il 3-5-2 e fornire le stesse garanzie. Barzagli è pronto a riportare in auge il sistema difensivo dell'era Conte, magari per mettere in cassaforte la qualificazione tra le prime squadre in Europa. E la tonsillite di Vidal, seppure non grave, alimenta quel minimo di dubbio.

A conforto di Allegri, poi, ci sono numeri, totalmente a favore della difesa a tre con Barzagli. Dal momento del rientro dal lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per sei mesi, la Juventus ha sigillato ulteriormente una difesa già di per sé poco perforabile. Dall'esordio stagionale contro il Sassuolo di soli 4 minuti alla bella vittoria con la Lazio, passando per il trionfo di Dortmund e il successo dell'andata contro il Monaco, Barzagli ha collezionato 443 minuti (364 in campionato e 79 in Champions) durante i quali i bianconeri non hanno mai subito reti. Una statistica che se confermata al Louis II proietterebbe la Vecchia Signora direttamente in semifinale.

La formazione dell'andata col Monaco era questa (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Pirlo, Marchisio; Pereyra; Tevez, Morata.

Quella col 3-5-2 di Monaco sarebbe questa: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Vidal (Pereyra), Evra; Tevez, Morata.