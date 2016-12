Juventus, l'Arsenal fa sul serio per Rugani

20:46 - L'Arsenal fa sul serio ed è pronto a rompere gli indugi per strappare Daniele Rugani alla Juventus. Secondo quanto riporta il Daily Star, Arsene Wenger è pronto ad offrire 10 milioni di sterline (13,8 milioni di euro) per acquistare il promettente difensore in prestito all'Empoli fino al termine della stagione. Rugani è stato riscattato a gennaio dai bianconeri che gli hanno fatto siglare un contratto fino al 30 giugno 2019.

L'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra rischia di far tentennare (e non poco) la dirigenza bianconera. A gennaio la Juventus ha acquistato dall'Empoli l'intero cartellino del giovane difensore per 3,5 milioni e ora ha la possibilità di fare una grandissima plusvalenza.



Nei piani bianconeri Rugani rientrerà alla base a fine stagione per cominciare a studiare da vice-Barzagli e prendere confidenza con lo spogliatoio dei campioni d'Italia. Allegri crede ciecamente nelle qualità del ragazzo, ma l'assalto dell'Arsenal rischia di rovinargli i piani.