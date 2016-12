Champions, Monaco-Juventus: Vidal ha una tonsillite acuta, match a rischio

20:33 - A poche ore dal ritorno dei quarti di Champions League in casa del Monaco, suona l'allarme Vidal in casa Juventus. Il cileno non si è allenato con i compagni a causa di una tonsillite acuta che mette a serio rischio la sua presenza tra i convocati per il match del Louis II. Le condizioni del centrocampista verranno valutate poco prima dell'allenamento della vigilia che si terrà ancora a Vinovo. Poi la partenza per il Principato.

Se le certezze tattiche erano più dei dubbi, Allegri dovrà rivedere i suoi piani per la trasferta di Monte-Carlo. Se non altro perché se Arturo Vidal sarà regolarmente a disposizione del tecnico lo si saprà solo all'immediata vigilia del match. Il cileno, infatti, si è fermato per una tonsillite acuta che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente con i compagni inserendolo di diritto nella lista degli "incerti". Lo staff medico monitorerà la situazione fino all'ultimo, prendendo una decisione con ogni probabilità prima della partenza della squadra per il Principato. Difficile al momento azzardare ogni previsione.

Dall'esito degli accertamenti, di conseguenza, dipenderanno le scelte di Allegri che nel reparto di centrocampo è costretto anche a fare a meno di Pogba. Sturaro al fianco di Pirlo e Marchisio sarebbe la soluzione più logica, ma l'obiettivo sarà quello di recuperare il cileno fino all'ultimo momento.