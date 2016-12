Ecatombe Champions: da Bale a Ribery, quante assenze

17:17 - Si scrive Champions League, si legge ecatombe. Lo stop forzato per tonsillite che mette in dubbio la presenza di Arturo Vidal in Monaco-Juventus, è solo l'ultimo capitolo di un romanzo sfortunato che piano piano sta privando i tifosi delle grandi stelle di mezza Europa. Se Allegri potrebbe esser costretto a fare a meno del cileno e di Pogba, non va meglio ad Ancelotti che ha perso Modric e Bale in vista del derby con Simeone. Rosa minima anche per Guardiola.

Per far capire l'entità delle rinunce dei vari allenatori ancora in corsa per la coppa dalle grandi orecchie, basterebbe piazzare in un ipotetico rettangolo di gioco i calciatori assenti. Ne verrebbe fuori una squadra totalmente in grado di lottare essa stessa per la vittoria finale. Invece si dovranno accontentare del divano, tra i giocatori in dubbio come Vidal, Benzema e Jackson Martinez e i lungodegenti.

Nel momento cruciale della stagione, quello in cui in molti si giocano tutto o quasi con un dentro-fuori, Allegri rinuncerà sicuramente a Pogba e probabilmente a Vidal. Ma non è il tecnico messo peggio per quanto comprensibilmente possa essere una magra consolazione. Guardiola, per esempio, anche in conferenza stampa ha ribadito la necessità di un'impresa eroica con gli uomini contati. Ribery non sarà del match, così come Schweinsteiger resterà in forte dubbio visto un solo allenamento nelle gambe. Se Lahm recupererà, Javi Martinez, Robben e Alaba non saranno del match contro il Porto. I lusitani dal canto loro sono in ansia per le condizioni di Jackson Martinez.

Se Simeone nella sponda Atletico di Madrid può stare tranquillo, qualche grattacapo in più ce l'ha Carlo Ancelotti dopo gli infortuni di Modric e Bale. Se i due ex Premier League non saranno sicuramente del match, la speranza di Carletto è di recuperare almeno Benzema, nemmeno convocato per la sfida al Malaga nella Liga. Per quanto riguarda Barça-Psg, Blanc non avrà Thiago Motta mentre ritroverà Ibra e Verratti dopo l'assenza di Parigi. Almeno una buona notizia in un menù europeo rivisitato, ma comunque gustosissimo.