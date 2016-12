Juve, sorriso Vidal: in campo per la rifinitura

20:44 - Arturo Vidal non ha assolutamente intenzione di arrendersi alla tonsillite, che già lo aveva tradito a gennaio: ci vuole ben altro per metterlo al tappeto. Il cileno, infatti, si è presentato regolarmente a Vinovo ed è sceso in campo per l'allenamento di rifinitura. Insomma, a questo punto la sua presenza nella sfida contro il Monaco non è più in dubbio. Vidal è pronto a stringere i denti e dare il suo contributo per conquistare la semifinale di Champions.



La risposta definitiva sulla sua presenza è arrivata con la convocazione dopo l'allenamento delle 14.30, svolto lontano da occhi indiscreti dopo i primi 15 minuti aperti ai media, che ha preceduto la partenza della squadra alla volta del Principato. Ma in casa bianconera c'era già da lunedì sera una certa fiducia sul recupero di Vidal. Il problema alla gola che lo ha colpito è sicuramente meno grave dell'ultima volta, quando addirittura fu necessario il trasporto d'urgenza in ospedale. E poi il giocatore vuole esserci a tutti i costi nella serata cruciale per la Juve e i suoi tifosi. Al Louis II c'è da difendere l'1-0 conquistato allo Stadium: troppo importante l'obiettivo. E King Arturo è pronto a soffrire e a stupire. Riguardo al modulo, Allegri sembra voler optare per il 3-5-2, con il talismano Barzagli a garantire l'imperforabilità della difesa. In avanti ci sarà Morata ad affiancare Tevez.

ALLEGRI CONVOCA 23 GIOCATORI

Questi i convocati di Massimiliano Allegri per la decisiva trasferta di Monaco: Buffon, Chiellini, Ogbonna, Pepe, Marchisio, Morata, Tevez, Coman, Llorente, Barzagli, De Ceglie, Bonucci, Padoin, Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, Sturaro, Storari, Matri, Evra, Rubinho, Pereyra e Marrone.