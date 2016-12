Monaco-Juventus, Jardim: "Servirà una partita perfetta"

20:46 - Per rimontare la Juventus servirà la "partita perfetta". Leonardo Jardim è conscio dell'impresa ardua, ma non getta la spugna in vista del quarto di Champions: "Dovremo essere efficaci davanti e fare tutto per vincere - ha commentato il tecnico del Monaco -. E' importante segnare senza prendere gol, anche se è vero che in casa facciamo più fatica a trovare la porta. Affrontiamo una grande squadra e non dovremo perdere la testa restando pazienti".

Per il tecnico portoghese ancora qualche dubbio di formazione, ma niente accenno alle polemiche: "La partita sarà decisa dai calciatori e non dagli arbitri - ha risposto in merito al rigore dell'andata -. Ho sempre fiducia nei direttori di gara e spero che anche domani facciano una buona partita". Molto dipenderà dalla presenza a centrocampo di Toulalan: "Vedremo se riuscirò a recuperarlo, altrimenti potrei schierare Fabinho in mezzo. Da terzino ha grandi qualità, ma la sua evoluzione lo sta portando a essere importante anche in mezzo al campo. Berbatov e Martial insieme? Abbiamo novanta minuti di tempo e dobbiamo usare la testa".

Lo spauracchio però non è solo Tevez: "Lui è il punto di riferimento dell'attacco della Juventus, ma Allegri ha grandi giocatori in ogni reparto. Dovremo essere pronti ad affrontare la partita al meglio in uno stadio pieno, anche se ci saranno molti tifosi italiani".



ABDENNOUR: "FAREMO UN'OTTIMA PARTITA"

A fianco del tecnico è intervenuto anche Aymen Abdennour, difensore centrale dal buon rendimento del Monaco: "Il nostro obiettivo è quello di fare un'ottima partita e qualificarci. Sarà sicuramente una bella sfida contro una tra le squadre più forti al mondo. Anche noi però abbiamo buoni giocatori in ogni reparto, siamo giovani ma ambiziosi". L'atteggiamento sarà importante: "Lo stadio sarà pieno e ci darà una grossa carica, ma dovremo essere pazienti e intelligenti. L'1-0 dell'andata vale come lo 0-0, dobbiamo segnare per qualificarci". I pericoli sono sempre Tevez e Morata: "Sappiamo cosa fare - ha ribadito il difensore -, ma dovremo essere al 150%. Le grandi partite le abbiamo sempre giocate bene e la nostra qualità è il gruppo. Presseremo e faremo una buona partita".