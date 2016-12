Milan, Seedorf lancia la sfida alla Roma: "Show all'Olimpico"

17:16 - La rincorsa del Milan all'Europa passa per l'Olimpico. Sul cammino dei rossoneri c'è la Roma di Garcia e il tecnico rossonero lancia la sfida ai giallorossi: "All'Olimpico sarà un grande match tra due squadre che devono ancora raggiungere obiettivi importanti. Sono sicuro, sarà uno spettacolo". Poi sul rientro del Faraone: "Non vogliamo rischiare El Shaarawy dopo 7 mesi di stop, giocherà ancora con la Primavera".

LA CONFERENZA DI SEEDORF

Roma-Milan

"Roma-Milan è sempre un bel match, ci sono obiettivi da entrambi le parti. Ci sono i presupposti per una bella partita. Sarà una partita combattuta: dovremo essere bravi come siamo stati in tante occasioni. Giocheremo con una squadra in grande salute e che ha subito meno gol di tutti. Io non posso che fare grandi complimenti a loro. Andremo lì con la consapevolezza che stiamo vivendo un buon momento e che vogliamo portarlo avanti"



Mosse e contromosse per Gervinho

"Ho grandissimo rispetto per la Roma e per come è stata costruita e per Garcia, per quello che è riuscito a costruire. Ma il focus dei grandi club è quello di impostare il proprio gioco e attraverso le proprie idee fermare il gioco avversario. Sarebbe compèlicato fermare i singoli della Roma. Servirà una grande prestazione come squadra".



Il segreto delle 5 vittorie

"I meriti vanno al gruppo e hanno dimostrato di voler uscire dalla striscia negativa. Anche dopo l'eliminazione dalla Champions, la squadra ha continuato a lavorare con convinzione. Abbiamo avuto tempo e anche i giocatori nuovi si sono inseriti meglio e hanno contribuito a portare risultati migliori. Dobbiamo ancora crescere e migliorare, per ottenere il massimo a fine stagione".



Torna Muntari

"Credo che dobbiamo continuare sull'impostazione che abbiamo usato nelle ultime gare. Dovrò verificare la condizione di tutti per decidere la formazione, ma ormai la squadra ha trovato la sua identità e chiarezza. Abbiamo una grande opportunità contro una grandissima squadra di dimostrare qualcosa di importnate". "Giocherà Poli? Non ho ancora deciso"



Soddisfazione per Taarabt

"Sta facendo molto bene. Sta dimostrando grande applicazione e generosità. Sta capendo sempre meglio che non deve risolvere sempre tutto lui. In passato doveva fare sempre tutto lui. Ora con lui ci sono altri giocatori che fanno la differenza e questo agevola il suo giuco e la sua lucidità. E' più equlibrato nelle giocate. Molto positivio dentro e fuori dal campo"



Roma e poi il derby

"Abbiamo sempre ragionato gara per gara. Mancando quattro gare il nostro primo obiettivo è pensare solo domani. Quello può influenzare anche l'approccio della prossima gara"



De Sciglio importante

"E' tornato dopo un infortunio di tre settimane. Purtroppo l'ho avuto poco a disposizione. Per me rimane un giocatore molto importante, ora deve ritrovare il suo spazio nel tempo giusto. Ma con lui non ci saranno problemi"



Media punti dopo quella di Ancelotti

"Mi sembra surreale. Stiamo parlando di uno dei migliori allenatori al mondo. Io sono semplicemente contento per la squadra, che ha trovato il suo entusiasmo. Mi fan ben sperare l'approccio con le squadre che lottano per non retrocedere"



Lavoro e bilancio dei risultati

"Il lavoro è di squadra. Tutti danno qualcosa che ha portato a vivere questi momenti. Per me è un discorso di squadra. Su quelli che sono i fatti non serve che io dia dei giudizi, ho svolto il lavoro con la squadra: tutti hanno dato un grande contributo per far sì che le cose vanno come stanno andando"



Contatti con il presidente?

"No comment, voglio parlare d'altro"



El Shaarawy ancora con la Primavera

"Abbiamo iniziato un percorso per portarlo al top della forma. Non possiamo rischiare un patrimonio così importante per il Milna e per l'Italia dopo sette mesi di infortunio. Giocherà ancora con la Primavera finché non avrà nelle gambe 70', poi sarà pronto per la Serie A"



A Milanello da allenatore

"Sono un uomo del calcio e avrei potuto giocare ancora altri 5 anni. A Milanello però ho trovato una sfida che mi dà molto entusiasmo tutti i giorni. Quando vado in campo e quando vedo i giocatori. Ora vivo tutto da un'altra sedia"



In precedenza a Milan Channel

Differenze tra Roma e Milan

"Garcia ha fatto una squadra che può diventare ancora più forte. La differenza è talmente tanto tra noi e loro, non possiamo giudicare il Milan alla stessa altezza loro. Stiamo migliorando, ma ancora abbiamo tutto da dimostrare. Ho visto una crescita complessiva del gioco, in entrambe le fasi. Cercheremo di crescere. Questa è un'opportunità per far vedere che la squadra è cresciuta e che può trovare il suo equilibrio anche con la Roma"



Honda ed Essien

"Entrambi saranno disponibili per la partita"



Kakà

"Dopo tanti anni lo conosco molto bene, ho visto un'evoluzione nel suo stato fisico: aveva qualche problema da risolvere. Ora ha trovato un grande equilibrio, queste cose arrivavano da Madrid dove ha sofferto tantissimo. Anche io ho sofferto con lui. Ha un grande equilibrio psico-fisico".



Come sta la squadra?

"La squadra sta bene, ha fatto ieri una giornata di scarica e oggi la rifinitura. Saremo pronti per una grande squadra in una grande partita. Ci aspettiamo una gara con due squadre in un buon momento. Sappiamo che dovremo fare una gara top per poter combattere e portar a casa il massimo dei punti".