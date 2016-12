Roma, Garcia: "Sfida tosta, è l'italiana che è andata più avanti in Champions"

15:37 - Nella classica conferenza stampa della vigilia della 35a giornata, Garcia ha parlato della sfida contro il Milan: "E' la squadra che è andata più avanti in Champions dell'Italia, questo per dire che i giocatori con molto talento ci sono, hanno vinto 5 partite di fila, sarà una partita tosta, ma faremo di tutto per vincerla". Il tecnico della Roma si affida anche allo Stadio: "L'Olimpico ospiterà più di 50000 persone e darà la voglia di fare bene"

Malagò ha detto che il campionato è brutto, lei è d'accordo?

Forse ha le sue ragioni per dire questa cosa, ma solo lui può rispondere, in Italia c'è bisogno di stadi nuovi, è la priorità, e dopo bisogna vedere arrivare campioni nel nostro campionato, è molto importante per l'Italia vedere arrivare questi grandi giocatori in campionato.



I suoi consigli sulla prova tv sono stati accolti?

Ognuno ha la sua responsabilità, io ho solo detto che la moviola ha condannato Mattia Destro, e lo penso al 100%: per gli altri casi ognuno ha la sua responsabilità, io gestisco solo la mia squadra e loro queste cose.