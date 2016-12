Milan, Barbara Berlusconi sta con i tifosi: derby in rossonero

16:41 - Cambio di programma in casa Milan, che aveva deciso di giocare il prossimo derby con l'Inter (4 maggio) con la nuova terza maglia, di colore giallo, prevista per la stagione 2014/2015. In realtà, invece, la squadra di Seedorf scenderà campo con la consueta casacca rossonera. Come rivelato da spaziomilan.it, l'inversione di rotta è motivata dalla protesta dei tifosi, che non avevano gradito la scelta di giocare il derby senza i colori sociali.

Col benestare dello sponsor tecnico Adidas, Barbara Berlusconi ha così deciso di raccogliere l'appello dei tifosi, che si erano lamentati attraverso i social network. Il Milan, dunque, sfiderà l'Inter con l'attuale prima maglia, mentre le divise della prossima stagione verranno utilizzate nelle partite successive.



La nuova terza maglia, di colore giallo, dovrebbe essere a scollo V e con righe verdi in omaggio del Brasile, terra che ha regalato molti campioni al Milan. Per l'ultima partita in casa contro il Sassuolo dovrebbe debuttare la nuova maglia rossonera.