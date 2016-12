Seedorf prepara la trappola per Gervinho

10:11 - Come fermare Gervinho? La Roma non è certamente solo il velocissimo attaccante brasiliano, ma è lui la variabile più efficace nella manovra di attacco giallorossa. E dunque Seedorf deve studiare bene quali saranno i difensori da impiegare sulle fasce.

Il titolare a destra, reduce però da un doppio infortunio, è proprio De Sciglio, ma chi per caratteristiche potrebbe meglio contrastare la rapidità di Gervinho dovrebbe essere Abate. C'è anche Bonera che a Firenze contro Cuadrado simile come qualità al romanista ha giocato una buona partita. A sinistra favorito è Constant che si integra bene con i due centrali francesi, Rami e Mexes, ma non ci sorprenderebbe l’impiego dell’eclettico Bonera.

A centrocampo Muntari e Montolivo, In attacco nel tridente dovrebbe ritornare Poli insieme a Kakà la rivelazione Taarabt.