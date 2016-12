Milan, Muntari: "All'inizio andava tutto male, ora è girata anche la fortuna"

16:14 - Non è ancora tempo di bilanci in casa Milan, ma il Sulley Muntari, in un'intervista rilasciata a Milan Channel, analizza la stagione: "Le cose all'inizio non giravano bene, ora invece sì, ci sta arrivando anche un po' di fortuna. Dobbiamo pensare una partita alla volta, ora pensiamo solo alla Roma e fare punti, poi penseremo alle altre partite". Per il centrocampista ghanese quest'anno un'assenza è pesata più di tutte:"Con El Shaarawy sarebbe stato diverso".

La chiusura dell'intervista a Sulley Muntari è dedicata al Mondiale: "Per ora non ci penso. Sono concentrato solo sul campionato del Milan".