Juve: Allegri è il nuovo allenatore

12:27 - Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juve. L'ex Milan ha infatti trovato l'accordo con i bianconeri e prenderà il posto di Antonio Conte. Il tecnico ex Milan ha firmato un contratto biennale a 2 milioni più bonus l'anno. La trattativa si è conclusa in poche ore dopo un incontro con Marotta. L'allenatore livornese sarà presentato alle 15 allo Juventus Stadium: alla conferenza sarà presente anche l'ad Beppe Marotta.

La nuova Juve riparte quindi da Allegri, allenatore individuato da Agnelli e dai massimi dirigenti bianconeri nelle ore immediatamente successive all'addio di Conte. A Torino non hanno perso tempo e hanno chiuso la trattativa senza indugiare, arrivando a un accordo che già ieri sera era praticamente scontato.

In mattinata sono stati risolti gli ultimi nodi relativi allo staff del nuovo allenatore. Dopo di che la notizia è diventata ufficiale. Allegri, ancora a Milano, arriverà a Torino in tempo per partecipare alla conferenza stampa con Marotta alle 15.

La "prima" di Allegri sarà trasmessa in diretta tivu sui nostri canali Premium a partire dalla 14,50.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

Ed ecco il comunicato della Juventus. «Oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio, l'Amministratore Delegato - Direttore Generale Area Sport della Juventus, Giuseppe Marotta, incontrerà i giornalisti nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. L’appuntamento è alle 15.00 presso la sala conferenze dello Juventus Stadium (Gate B/ Corso Gaetano Scirea 50 - Torino)».

SQUADRA AL LAVORO

Nel giorno del ribaltone e del passaggio di consegne, la squadra si è allenata a Vinovo, agli ordini di Alessio, Carrera e Filippi, ovvero tutto lo staff di Antonio Conte. Intorno a mezzogiorno, allenamento concluso e spazio alle novità in arrivo. Allegri porterà alla Juve il suo vice, Landucci, mentre Filippi dovrebbe essere confermato come allenatore dei portieri. Per il resto, l'ex tecnico del Milan avrà al suo fianco lo staff di preparatori e fisioterapisti che aveva già nel suo triennio rossonero.

I TIFOSI CONTRO ALLEGRI

La reazione dei tifosi? Negativa. Allegri non piace, il primo impatto è così e anche di un certo livello. Nel nostro sondaggio, il no ad Allegri arriva all'86 per cento, una maggioranza persino esagerata. L'ironia poi si spreca sul web, a cominciare dalla posizione di Pirlo ("E adesso, Andrea dove giocherà?"). Qualcuno invoca la revoca dell'abbonamento, altri danno giudizi ancora più pesanti, e comunque la linea dei tifosi Juve è contro l'ex tecnico rossonero. Alle 15, toccherà a Marotta e allo stesso Allegri spegnere questi fuochi. O provarci.