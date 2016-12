Juventus, Tacconi: "Ora prenderanno un allenatore pirla"

10:45 - La lotta per la successione di Antonio Conte è aperta. Ma un grande ex juventino, Stefano Tacconi, non vede un futuro luminoso per la panchina più prestigiosa d'Italia: "Mancini guadagna parecchio e credo che sarebbe come Conte - ha detto in un'intervista a 'Italsportpress' -. Secondo me prenderanno un allenatore pirla, uno che si accontenta. Verrà un tecnico che non vuole tanto, che non parla e che subirà le decisioni della società".

Tacconi parla anche della decisione di Conte e della società di separarsi: "E’ stato un fulmine a ciel sereno che francamente dopo giorni di ritiro non mi aspettavo. Ai miei tempi era tutto diverso perché i conti si facevano alla fine e non nel precampionato. Bisogna capire come è maturato questo divorzio inatteso e cosa si sono detti a giugno Agnelli e Conte. Non era mai capitato in passato che la Juve si trovasse senza allenatore a luglio e questa non è una bella cosa per un club importante come quello bianconero".