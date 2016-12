22:54 - La storia d'amore tra la Juventus e Antonio Conte è terminata. Dopo tre anni di successi e nuovi record per il campionato italiano, è accaduto tutto in un attimo. Che tra le parti si fosse accumulata una certa tensione si sapeva. Pensare a un addio, a stagione già cominciata, però, era difficile. Il mister ha voluto comunicare con il popolo bianconero con un video. Il presidente Andrea Agnelli, invece, ha preferito scrivere una lettera.

"Caro Antonio, sei stato un grande condottiero per i nostri ragazzi e la notizia di oggi mi rattrista enormemente. Penso ai tre anni trascorsi insieme, tre anni che ci hanno portato a scrivere la storia di questa Società: tre scudetti consecutivi, due Supercoppe italiane, ma sopratutto un percorso di crescita esponenziale".

"Ma di fronte ai sentimenti e alle ragioni personali, anche un Presidente deve fare un passo indietro. Sono passati oggi solamente due mesi dall'ultima grande vittoria e la Juventus deve continuare il suo percorso. Si riparte da zero. Da zero punti in classifica, come gli altri, e da zero vittorie".

"Ma questa società è dotata oggi di un gruppo dirigente giovane, preparato e coeso che in questi anni ha saputo trovare l'ambizione e la determinazione per conquistare ogni traguardo. La Juventus riparte da un gruppo di atleti di grande talento e professionalità, che saprà mettersi a disposizione del nuovo tecnico per continuare a scrivere il presente e il futuro. Alla storia dei colori bianconeri hai contribuito anche tu e so che, qualunque scelta tu faccia, la notizia di una vittoria juventina ti strapperà sempre un sorriso".

"Beppe, Fabio, Pavel ed io - conclude Agnelli riferendosi a Beppe Marotta, Fabio Paratici e Pavel Nedved - insieme con tutti i giocatori, i dirigenti e i dipendenti continueremo a lavorare giorno e notte perché questo è ciò che meritano i tifosi juventini, che merita la Juventus. E chi ci lavora sa di dover essere ogni minuto all'altezza di questa grande società. Grazie di tutto Antonio".