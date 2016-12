Juve, Allegri: "Aspetto altri due rinforzi, ma solo di qualità"

16:08 - Mancano due settimane alla fine del mercato e la Juve è più attiva che mai nella ricerca delle ultime pedine per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Allegri: "Ci servono un difensore e una punta eclettica adatta sia al 3-5-2 che al tridente, ma devo essere rinforzi di qualità. Sennò meglio non comprare - ha detto il tecnico bianconero - Vidal? Lo vedo sereno. E con Pirlo mai avuto problemi. Champions? Dobbiamo crederci".

Mister Allegri traccia un bilancio della tournée in Asia e Giappone e fa il punto sul mercato. Nessun nome, però. "Un difensore e una punta? Farò le mie valutazioni con la società, abbiamo poco tempo e il margine di errore si assottiglia - ha detto ancora il tecnico bianconero sulle pagine della 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport' - Se dobbiamo prenderne due, non possiamo sbagliare: sarebbe un errore colossale". E sull'attaccante Allegri traccia un profilo preciso: "Se ne prendiamo una ci serve un giocatore importante, che possa essere davvero utile. Difficile dire che tipo: dipende anche da chi puoi prendere, da chi c'è sul mercato". Questione Vidal: "E' un leone in gabbia, vorrebbe giocare sempre. Se tutto procede bene lo potrò schierare nel Trofeo Tim. Non pare un giocatore chiacchierato sul mercato. Lo carcano le grandi ma anche la Juve è una grande". "Scudetto o finale di Champions? Tutti e due". Su Conte, suo predecessore, nuovo ct: "La scelta migliore, gli mando un grosso 'in bocca al lupo'".