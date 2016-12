Juve, emissario in tribuna a Parigi per Lavezzi

13:51 - Non c'è bisogno certo di vedere da vicino Lavezzi, di lui si sa tutto o quasi. Eppure la notizia della presenza in tribuna del Parco dei Principi di Parigi di un emissario della Juve per assistere alla gara di Ligue 1 Psg-Bastia è una conferma che l'interesse del club bianconero per il Pocho è reale: fino all'ultimo la pista resterà aperta nonostante le difficoltà legate al costo (20 milioni) e all'ingaggio del giocatore.

La Juve dunque ci prova, ci proverà. La strada che porta a Lavezzi è difficile, si parla di cifre molto alte per costo dell'operazione (non meno di 20 milioni) e compenso del giocatore (cinque milioni a stagione bonus compresi). Ma vale la pena tentare per quello che Allegri considera l'obiettivo numero uno per il reparto avanzato vista la sua duttilità. E comunque i segnali positivi per i bianconeri non mancano: da una parte la rottura del giocatore con la dirigenza del Psg e il mancato accordo sul rinnovo del contratto biennale, dall'altra il fatto che Laurent Blanc non considera il Pocho un titolare fisso: nella partita contro il Bastia è entrato in campo quando Ibrahimovic si è fatto male... Non è quindi escluso che a breve la Juve provi a imbastire una trattativa con il club di Al Khelaifi. Ma a Parigi non c'era il solo Lavezzi da osservare: perché Pastore, schierato titolare, è un nome che piace da sempre. Se dovesse esserci l'addio di Vidal, partirebbe l'assalto al fantasista.