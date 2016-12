Luisao, il Benfica minaccia la Juve: "Vi denunciamo alla Fifa"

08:51 - La trattativa fra Luisao e la Juventus non decolla. Il Benfica non sembra intenzionato a trattare ed esorta la Juve a fare lo stesso. Con una nota ufficiale, infatti, il club lusitano avrebbe chiesto ai dirigenti bianconeri di interrompere il dialogo con il difensore o, in caso contrario, denuncerà l'accaduto alla Fifa. Secondo il regolamento non è consentito parlare a un giocatore sotto contratto senza il permesso del club di appartenenza.

Il presidente Luis Filipe Vieira, secondo il sito di 'O Jogo', avrebbe intimato alla Juve, con una nota ufficiale, di interrompere le trattative con il calciatore. Appellandosi al comma 3 dell'articolo 18 del regolamento Fifa sui trasferimenti. Prima di intraprendere una trattativa unilaterale con il giocatore, occorre presentare una richiesta scritta al club che ne detiene il cartellino. Luisao, in scadenza solo nel 2016, è valutato dal Benfica almeno 4 milioni di euro, ma difficilmente si sposterà da Lisbona.